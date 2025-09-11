США планируют вернуть посольство в Минск и нормализовать отношения с Белоруссией

Соединенные Штаты намерены вернуть свое посольство в Минск и добиться полной нормализации отношений с Белоруссией. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил представитель администрации США Джон Коул, передает БелТА.

Американский представитель отметил, что текущие отношения между странами являются хорошими, но не идеальными. Коул подчеркнул заинтересованность Вашингтона в развитии экономического сотрудничества и торговли.

«Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля», — заявил представитель администрации США.

11 сентября по поручению президента США Дональда Трампа в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией. Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один Президент США.

Трамп подарил Лукашенко украшение.