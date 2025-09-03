Путин оценил идею глобального управления

Президент России Владимир Путин назвал своевременной идею глобального управления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве», — сказал Путин журналистам по итогам визита в Китай.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс» выдвинул инициативу в области глобального управления. Он перечислил пять главных принципов: суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода и концентрация на реальных действиях. РФ и Белоруссия поддержали предложение, отметив, что оно сохраняет актуальность.

Путин в ходе своего выступления на саммите ШОС поддержал инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином. Российский лидер отметил, что ШОС с момента своего создания принимает активное участие в усилиях по формированию «атмосферы мира и безопасности» в Евразии.

Президент РФ подчеркнул, что сегодня некоторые страны по-прежнему стремятся к диктату в международных делах. В связи с этим предложения председателя КНР сохраняют свою актуальность, а ШОС имеет потенциал, чтобы возглавить процесс создания новой и более беспристрастной структуры мирового управления.

Ранее Путин успел пообщаться с лидерами КНР и КНДР перед парадом в Пекине.