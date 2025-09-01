Flightradar раскрыл, что на самом деле произошло с самолетом фон дер Ляйен

Flightradar опроверг сообщения о сбое в работе GPS у самолета фон дер Ляйен

Веб-сервис Flightradar в соцсети Х опроверг информацию о сбое в работе системы GPS у самолета, на борту которого была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Рейс с Урсулой фон дер Ляйен на борту передавал хорошее качество [сигнала] от взлета до посадки», — сообщили представители сервиса, который позволяет в режиме реального времени отслеживать самолеты.

По данным Flightradar, единственное, что произошло с рейсом — самолет приземлился на 9 минут позже положенного времени. По расписанию полет должен был занять 1 час 48 минут, однако продлился 1 час 57 минут.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с главой ЕК на борту был вынужден приземлиться в болгарском аэропорту Пловдив без системы GPS. В этом инциденте обвинили РФ, назвав это якобы «российской интерференционной атакой», которая вывела из строя навигационные системы. В результате пилотам пришлось совершать посадку воздушного судна, используя бумажные карты, сообщило издание.

В FT отметили, что подобные массовые сбои в системе навигации наблюдаются с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов. Глушение системы GPS и направление ложных сигналов называется «спуфингом».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление о причастности РФ к инциденту с самолетом главы ЕК.