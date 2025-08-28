На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс заявил о солидарности Трампа с Зеленским по одному вопросу

Вэнс: администрация Трампа во многом солидарна с Зеленским в вопросе территорий
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа «во многом солидарна» с украинским лидером Владимиром Зеленским в вопросе защиты территориальной целостности Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

«В этом вопросе (территорий. — «Газета.Ru») мы в значительной степени солидарны с президентом Зеленским», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что, несмотря на некоторые разногласия, США хотят защитить территориальную целостность Украины. По словам Вэнса, администрация Трампа не хочет, «чтобы Россия завоевала всю страну».

Также Вэнс выразил мнение, что на данный момент конфликт достиг той стадии, «когда россияне особо ничего не добиваются» в ходе боевых действий, а украинцы «вовсе ничего не добиваются». Вице-президент США подчеркнул, что для всех, включая Соединенные Штаты, было бы лучше завершить конфликт, остановив потери людей.

До этого военный политолог Андрей Кошкин напомнил позицию России по Украине. Он отметил, что Москва не раз заявляла, что если Киев выведет свои войска с территории РФ, то можно будет сразу приступить к рассмотрению вопроса о подписании долгосрочного мирного договора. По словам Кошкина, речь идет о четырех субъектах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Также политолог напомнил, что РФ требует от мировой общественности признания российского статуса Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что обсудит территориальный вопрос только с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами