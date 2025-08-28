Вэнс заявил о солидарности Трампа с Зеленским по одному вопросу

Администрация президента США Дональда Трампа «во многом солидарна» с украинским лидером Владимиром Зеленским в вопросе защиты территориальной целостности Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

«В этом вопросе (территорий. — «Газета.Ru») мы в значительной степени солидарны с президентом Зеленским», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что, несмотря на некоторые разногласия, США хотят защитить территориальную целостность Украины. По словам Вэнса, администрация Трампа не хочет, «чтобы Россия завоевала всю страну».

Также Вэнс выразил мнение, что на данный момент конфликт достиг той стадии, «когда россияне особо ничего не добиваются» в ходе боевых действий, а украинцы «вовсе ничего не добиваются». Вице-президент США подчеркнул, что для всех, включая Соединенные Штаты, было бы лучше завершить конфликт, остановив потери людей.

До этого военный политолог Андрей Кошкин напомнил позицию России по Украине. Он отметил, что Москва не раз заявляла, что если Киев выведет свои войска с территории РФ, то можно будет сразу приступить к рассмотрению вопроса о подписании долгосрочного мирного договора. По словам Кошкина, речь идет о четырех субъектах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Также политолог напомнил, что РФ требует от мировой общественности признания российского статуса Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что обсудит территориальный вопрос только с Путиным.