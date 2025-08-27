На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Больницы Франции готовятся к наплыву раненых в рамках масштабного конфликта

Le Canard enchaine: Франция готовит медиков к массовому приему раненых
Правительство Франции разослало в региональные агентства здравоохранения (ARS) инструкции по подготовке медперсонала к возможному приему большого числа пациентов на случай масштабного вооруженного конфликта в Европе. Об этом сообщила еженедельная газета Le Canard enchaine.

По данным издания, подготовка врачей и медицинского персонала к возможному наплыву пациентов должна завершиться к марту 2026 года. За это время в стране должны появиться новые медицинские центры, которые смогут принимать по 100 пострадавших в день, а в пиковые периоды — до 250 человек ежедневно в течение трех дней. Гражданские больницы должны быть готовы оказать помощь от 100 тыс. до 500 тыс. человек в течение периода от 10 до 180 дней.

Создавать медцентры планируется вблизи крупных транспортных узлов, чтобы обеспечить быструю доставку пациентов из зоны боевых действий.

Исходя из имеющейся информации, в Le Canard enchaine сделали вывод, что Франция готовится принять на себя обязанности тыловой базы для союзных стран в случае возникновения военного конфликта. В своем распоряжении чиновники заявили о необходимости «заранее определить условия оказания медпомощи», сославшись на текущую международную обстановку. Кроме того, французские чиновники напомнили об обязанностях Франции в рамках НАТО применить меры, если на кого-то из членов альянса совершат нападение.

Ранее в МИД РФ указали на активную подготовку НАТО к войне с Россией.

