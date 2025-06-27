В МИД РФ заявили об активной подготовке НАТО к войне с Россией

НАТО активно готовится к прямому столкновению с Россией и планирует кратно наращивать свои военные потенциалы. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, его слова передает ТАСС.

«Североатлантический альянс действительно, и мы это видим, активно готовится к возможному конфликту с нашей страной», — отметил Масленников в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвященной итогам саммита НАТО в Гааге.

Он отметил, что на саммите была одобрена программа перевооружения стран НАТО, в соответствии с которой планируется нарастить военный потенциал альянса и производство вооружения. Кроме того, приняты решения по дальнейшей реализации региональных планов обороны, принятых еще в 2023 году и направленных на отражение возможного нападения РФ на НАТО.

24 июня американское агентство Bloomberg описало сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО. По мнению журналистов, она может начаться с постановочного инцидента на железнодорожном пути между Москвой и Калининградом, который проходит через Литву.

Предполагается, что РФ может остановить поезда на территории Литвы под надуманным предлогом, например, для того, чтобы спасти застрявших российских граждан. В таком случае страны Балтии могли бы применить пятую статью договора НАТО о коллективной обороне и начать контратаку на Россию и Белоруссию.

Ранее Орбан оценил страхи Европы из-за возможного нападения России.