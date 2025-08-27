Песков напомнил о первопричине СВО, говоря об отправке европейских военных на Украину

Россия негативно относится к возможному размещению европейских военных на территории Украины в качестве гаранта безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Негативно относимся. Мы об этом говорили на разном уровне. Собственно, не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО», — отметил Песков.

Он напомнил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО стало одной из первопричин специальной военной операции (СВО). Песков подчеркнул, что РФ в самом начале не поддерживала размещение войск НАТО на территории Украины и негативно относится к этому сейчас.

До этого газета Wall Street Journal заявила, что большинство европейцев выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности после мирного соглашения. В частности, эту идею раскритиковали в ФРГ, где против высказалось не только население страны, но и некоторые политики. Жители Франции готовы поддержать эту инициативу, однако при условии, что речь будет идти о заключении мира, а не просто прекращении огня.

