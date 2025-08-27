На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейцы отвергли идею ввода своих войск на Украину

WSJ: жители Европы не поддержали идею отправки своих военных на Украину
Sergei Grits/AP

Большинство жителей европейских стран выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности после мирного соглашения. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

В частности, в ФРГ против отправки военного контингента на Украину выступает не только население, но и политики из правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также оппозиционеры. Согласно опросу Insa, против немецкого участия высказались 56% респондентов.

Также во Франции, которая считается одной из главных союзниц Киева, идею отправки военных на Украину готовы поддержать только при условии заключения мирного договора, а не просто прекращения огня. По данным опроса Elabe, 67% респондентов поддержали бы французское участие в случае заключения мира, но без него 68% выступают против.

«Если мы поедем на Украину восстанавливать — хорошо. Но если наша цель — создавать сомнения и продолжать войну, то смысла в этом нет», — приводит WSJ мнение французов.

До этого аналитик из Брюсселя Пол Тейлор заявил, что европейские страны опасаются отправлять на Украину свои войска из-за того, что США могут в любой момент прекратить с ними обмениваться важными разведданными. Эксперт усомнился, что Европа сможет «обеспечить какое-либо прекращение огня», поскольку без США не обладает ни политическим, ни военным потенциалом для сдерживания России.

Ранее в Германии оценили необходимую численность войск Запада для Украины.

