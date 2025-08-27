Европейцы отвергли идею ввода своих войск на Украину

Большинство жителей европейских стран выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности после мирного соглашения. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

В частности, в ФРГ против отправки военного контингента на Украину выступает не только население, но и политики из правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также оппозиционеры. Согласно опросу Insa, против немецкого участия высказались 56% респондентов.

Также во Франции, которая считается одной из главных союзниц Киева, идею отправки военных на Украину готовы поддержать только при условии заключения мирного договора, а не просто прекращения огня. По данным опроса Elabe, 67% респондентов поддержали бы французское участие в случае заключения мира, но без него 68% выступают против.

«Если мы поедем на Украину восстанавливать — хорошо. Но если наша цель — создавать сомнения и продолжать войну, то смысла в этом нет», — приводит WSJ мнение французов.

До этого аналитик из Брюсселя Пол Тейлор заявил, что европейские страны опасаются отправлять на Украину свои войска из-за того, что США могут в любой момент прекратить с ними обмениваться важными разведданными. Эксперт усомнился, что Европа сможет «обеспечить какое-либо прекращение огня», поскольку без США не обладает ни политическим, ни военным потенциалом для сдерживания России.

