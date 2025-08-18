В России назвали рычаги давления Трампа на Евросоюз и Украину

У Соединенных Штатов на самом деле есть множество рычагов давления на Европу и Киев, которые они могут использовать в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Президент Дональд Трамп сможет надавить на президента Зеленского и европейских лидеров, если пригрозит полным прекращением финансовой и военной помощи Украине и остановкой передачи разведывательной информации. Однако самый сильный рычаг давления — это запрет на передачу оружия Пентагона третьим странам, в таком случае Евросоюзу практически нечего будет поставлять Киеву», — сказал эксперт.

По его мнению, не стоит исключать сценарий, в рамках которого Трамп скажет, что он умывает руки и больше не собирается участвовать в мирном урегулировании на Украине. Однако это возможно только в том случае, если переговоры будут абсолютно тупиковыми, заключил Кнутов.

В понедельник, 18 августа, президент США проведет переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами, чтобы обсудить предложения Москвы по урегулированию конфликта и перспективы проведения трехстороннего саммита. Британская газета Financial Times сообщала, что Зеленский готов уступить утраченные территории и согласиться на мирное соглашение по текущей линии фронта.

Ранее Зеленский провел встречу со спецпосланником США по Украине.