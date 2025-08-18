На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали рычаги давления Трампа на Евросоюз и Украину

Военный эксперт Кнутов: рычаг давления Трампа на ЕС — запрет на передачу оружия
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

У Соединенных Штатов на самом деле есть множество рычагов давления на Европу и Киев, которые они могут использовать в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Президент Дональд Трамп сможет надавить на президента Зеленского и европейских лидеров, если пригрозит полным прекращением финансовой и военной помощи Украине и остановкой передачи разведывательной информации. Однако самый сильный рычаг давления — это запрет на передачу оружия Пентагона третьим странам, в таком случае Евросоюзу практически нечего будет поставлять Киеву», — сказал эксперт.

По его мнению, не стоит исключать сценарий, в рамках которого Трамп скажет, что он умывает руки и больше не собирается участвовать в мирном урегулировании на Украине. Однако это возможно только в том случае, если переговоры будут абсолютно тупиковыми, заключил Кнутов.

В понедельник, 18 августа, президент США проведет переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами, чтобы обсудить предложения Москвы по урегулированию конфликта и перспективы проведения трехстороннего саммита. Британская газета Financial Times сообщала, что Зеленский готов уступить утраченные территории и согласиться на мирное соглашение по текущей линии фронта.

Ранее Зеленский провел встречу со спецпосланником США по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами