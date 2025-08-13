На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Колумбийский город Ибаге стал побратимом Курска

Mash: родной город колумбийских наемников ВСУ Ибаге стал побратимом Курска
Luis Echeverri Urrea/Shutterstock/FOTODOM

Город в Колумбии Ибаге, откуда происходят наемники, сражающиеся в рядах ВСУ, официально стал побратимом Курска, который регулярно подвергается атакам украинских дронов и ракет. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, в Курской области воюют как минимум 500 колумбийских солдат. Первый запрос о побратимстве с Ибаге местные депутаты направили в июне, получили согласие в конце прошлой недели, а на сессии горсобрания решение было окончательно утверждено. Стороны рассчитывают, что партнерство поспособствует сотрудничеству в сельском хозяйстве, инвестициях, IT, образовании, науке, культуре и туризме.

Ибаге стал первым городом, согласившимся на сотрудничество после серии аналогичных предложений к десяткам других стран. При этом, как отметил Mash, колумбийские контрактники с прошлого августа активно участвовали во вторжении в Курскую область. За время конфликта российская армия ликвидировала около 259 таких наемников, в том числе уроженцев Ибаге.

Только в июле были уничтожены десять колумбийских военнослужащих, включая боевиков «Карпатской сечи» Дж. Ф. Вальдеса и Марино Мазо Домингеса, оба родом из Ибаге. Еще один был приговорен к 28 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, контрабанду оружия и участие в теракте.

По информации Mash, колумбийские наемники в ВСУ воюют добровольно и превосходят по боевой подготовке мобилизованных украинцев. Силы противника сосредоточены в районе полигона «Гончаровское» в Черниговской области.

В то же время курские общественные деятели требуют отменить побратимство, считая его неэтичным и аморальным, добавил канал.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ нового нападения на Курскую область.

