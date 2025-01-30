Решение Украины остановить транзит российского газа через свою территорию привело к резкому росту стоимости голубого топлива для всех европейских стран. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова.

«Результат (остановки транзита газа) — цены на газ растут и достигают максимума с нового года для всей Европы», — заявила министр.

Она отметила, что на самой Украине объем газа в хранилищах также катастрофически снизился — до 10%. Кроме того, Киеву теперь необходимо закупать как минимум 100 млн кубометров топлива в месяц на фоне возможного похолодания в феврале.

До этого газета Financial Times сообщила, что несколько стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Идею о возобновлении поставок голубого топлива одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они полагают, что закупки российского газа позволят сократить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

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