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Меркель рассказала, о чем мечтает Путин

Экс-канцлер ФРГ Меркель: Путин хочет превратить Россию в великую державу

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Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент России Владимир Путин перевел страну на рыночные рельсы, желая превратить ее в великую державу, однако россияне под его руководством лишены достойной жизни. Такое мнение высказала бывший канцлер (в 2005–2021 годах) Германии Ангела Меркель в подкасте The Rest Is Politics, передает британское издание The Independent.

Она рассказала, что часто думала о том, каким образом принести демократию в Россию. Приватизация предприятий в 1990-х годах позволила людям участвовать в распределении богатства, однако большинство из них воспользовались шансом, чтобы быстро заработать, а затем тратили деньги или раздавали акции. Это привело к тому, что в России практически не развивался средний класс и малый бизнес, отметила Меркель.

При этом она заметила, что Путин «вывел россиян из хаоса», из-под власти олигархов и гнета экономики, и перевел Россию на рыночные рельсы.

Экс-канцлер вспомнила слова российского президента о том, что худшим событием ХХ века для него был распад СССР. Меркель же худшим событием прошлого века посчитала нацизм и национал-социализм.

По мнению Меркель, негодование развалом Советского Союза и ослаблением России после падения Берлинской стены стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине. Причиной этому немецкий политик назвала желание Путина «превратить Россию в великую державу». Она отметила, что российский лидер хорошо разбирался в экономике, поэтому он очень быстро восстановил эту силу с помощью методов, которым научился в КГБ.

Ранее продажи мемуаров Меркель в Германии побили рекорды.

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