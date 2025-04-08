Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские БПЛА атаковали населенные пункты Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре района в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Шебекино беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. Из-за детонации дрона о землю был поврежден легковой автомобиль. В селе Мешковое в результате атаки FPV-дрона загорелся стоящий возле дома автомобиль, возгорание было ликвидировано.

В Белгородском районе в хуторе Церковный БПЛА ударил по территории сельхозпредприятия. В селе Отрадное дрон сдетонировал рядом с частным домом.

Село Борисполье Ракитянского района атаковано FPV-дроном — выбиты окна в частном доме и посечены осколками два автомобиля.

В поселке Дальний Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю, в селе Кукуевка были повреждены машины и частное домовладение после сброса взрывного устройства с БПЛА. Также атака дрона была зафиксирована в городе Валуйки, подчеркнул губернатор.

До этого в министерстве обороны России заявили, что системы противовоздушной обороны в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России и морской зоной.

Ранее стало известно, что российские военные получили первую партию грузовых дронов «Хозяйка».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами