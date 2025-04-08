Украинские БПЛА атаковали населенные пункты Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре района в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Шебекино беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. Из-за детонации дрона о землю был поврежден легковой автомобиль. В селе Мешковое в результате атаки FPV-дрона загорелся стоящий возле дома автомобиль, возгорание было ликвидировано.

В Белгородском районе в хуторе Церковный БПЛА ударил по территории сельхозпредприятия. В селе Отрадное дрон сдетонировал рядом с частным домом.

Село Борисполье Ракитянского района атаковано FPV-дроном — выбиты окна в частном доме и посечены осколками два автомобиля.

В поселке Дальний Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю, в селе Кукуевка были повреждены машины и частное домовладение после сброса взрывного устройства с БПЛА. Также атака дрона была зафиксирована в городе Валуйки, подчеркнул губернатор.

До этого в министерстве обороны России заявили, что системы противовоздушной обороны в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России и морской зоной.

Ранее стало известно, что российские военные получили первую партию грузовых дронов «Хозяйка».