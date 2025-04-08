Трамп назвал Овечкина великим после нового снайперского рекорда в НХЛ

Президент США Дональд Трамп во время речи в Белом доме назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим.

«Великий хоккеист. Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки великий, но у нас есть еще один великий, который побил рекорд», — заявил Трамп.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее Александр Лукашенко поздравил Овечкина с рекордом НХЛ.