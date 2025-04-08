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Мужчина сбросил оппонента с моста во время пьяной драки в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина сбросил оппонента с моста во время пьяной драки
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Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге пьяная драка закончилась для одного из участников падением с моста. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в салоне троллейбуса, который двигался над тоннелем Литейного моста. Несколько пьяных мужчин, находившихся внутри, начали конфликтовать между собой. Тогда водитель остановил транспортное средство и выгнал выясняющих отношения пассажиров на улицу.

На мосту мужчины продолжили выяснять отношения, и спор перерос в драку. В ходе потасовки один из участников конфликта сначала бросил с моста шапку оппонента, а затем и его самого.

После произошедшего на место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Информации о состоянии мужчины, упавшего с моста, и других участников конфликта не поступало.

Ранее машина с людьми сорвалась с обрыва в российском регионе.

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