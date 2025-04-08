Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Каменска-Шахтинского сообщили о взрывах над городом

Mash: в небе над Каменском-Шахтинским раздались три взрыва
close
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области раздались три взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

«Ранее в аэропортах Волгограда, Саратова и Ульяновска ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны были уничтожены с 22:00 до 22:15 мск с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 8 апреля российские системы ПВО в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ и морской зоной. По данным Минобороны, с 19:20 до 21:15 мск были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника в Воронежской области, два — в Пензенской, и еще два — над самим Крымом.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами