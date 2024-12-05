Продажи мемуаров Меркель в Германии побили рекорды

Продажи мемуаров бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель побили рекорд продаж в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Media Control.

Отмечается, что в первую неделю после выхода мемуаров было продано более 200 тысяч экземпляров. Это стало наивысшим показателем среди книг, изданных в стране в 2024 году.

По данным компании, мемуары Меркель купили 52% мужчин и 48% женщин. Меньше всего книгой интересуется молодежь в возрасте до 29 лет и граждане старше 70 лет. В возрастной группе от 30 до 70 лет интерес к мемуарам распределен равномерно.

До этого Меркель заявила, что не изменила своего мнения после извинений российского президента Владимира Путина по поводу инцидента с его лабрадором Кони.

Экс-канцлер ФРГ заявила, что по-прежнему считает инцидент с лабрадором Кони на встрече с Путиным «демонстрацией силы».

Ранее Меркель объяснила, почему не дала Обаме выступить у Бранденбургских ворот.