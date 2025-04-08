Президент Украины Владимир Зеленский намерен сорвать соглашение с Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Об этом в своем Telegram-канале заявил, обращаясь к министру финансов США Скотту Бессенту, депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Он отметил, что Киев пытается заключить соглашение с Вашингтоном таким образом, чтобы затем его можно было признать юридически недействительным. Действующие законы Украины запрещают частным компаниям вести переговоры и подписывать международные соглашения от имени государства. Однако в Киеве сознательно лгут на этот счет и убеждают американские власти в обратном, тем самым закладывая под соглашение бомбу.

Депутат подчеркнул, что Зеленский уже три раза срывал подписание сделки. Не имея возможности сделать то же самое в четвертый раз, украинский президент пытается сделать договор юридически ничтожным.

8 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев определил свое видение текста будущего соглашения о недрах с Соединенными Штатами.

Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый договор касается всех полезных ископаемых, в числе которых нефть и газ. Кроме того, доход будет сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Вашингтон не будет дополнительно поддерживать Киев и вправе запретить Украине продавать ресурсы другим странам. Ожидается, что соглашение будет бессрочным, а изменения можно будет вносить только с разрешения США.

Ранее Трамп заявил, что Зеленского ждут «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки.