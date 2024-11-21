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В США заявили о решении Байдена подставить Трампа

AT: Байден пошел на эскалацию, чтобы подставить Трампа

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РИА Новости

Джо Байден при принятии решения о ракетах ATAMACS руководствовался желанием усложнить будущий президентский срок Дональда Трампа. Об этом пишет журнал American Thinker.

«Расширение войны на Украине до такой степени, что урегулирование больше не является вариантом, является логикой глубинного государства, чтобы убедиться, что второй срок Трампа не достигнет заявленных целей», — говорится в сообщении.

По мнению автора, сторонники Байдена специально пошли на эскалацию конфликта для того, чтобы Трампу было сложнее урегулировать ситуацию.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп мог знать о планах Байдена по ATACMS.

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