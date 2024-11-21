В Совфеде считают, что Трамп мог знать о планах Байдена по ATACMS

Дональд Трамп мог быть в курсе планов президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что агентство Bloomberg сообщило, что Трамп может начать переговоры с Москвой с учетом данного решения Байдена.

«Главное здесь то, что шаг Байдена выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счет)», — написал он.

Молчание будущего президента США показательно, причем до выборов он решительно высказывался против предоставления Украине разрешения бить ракетами по целям на территории России, говоря об угрозе третьей мировой войны, подчеркнул Пушков.

По его мнению, руководство США рассматривает соответствующее решение по ATACMS как «козырь» на будущих переговорах.

Прежде всего речь идет об усилении давления на российскую сторону перед возможными переговорами, добавил глава комиссии СФ по информполитике.

Накануне бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что Байден своим решением вытащил Дональда Трампа из «украинской передряги», поскольку теперь у него есть оправдание, почему он не сможет выполнить обещание и завершить конфликт.

Ранее была названа причина, по которой США разрешили Украине бить ATACMS вглубь России.