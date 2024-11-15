Физик-ядерщик заявил, что Украина не сможет скрыть создание ядерной бомбы

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не докладывало о каких-либо изменениях в ядерной сфере Украины, такой процесс не может остаться незамеченным для международного сообщества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

«Подчеркиваю, нет никакого доклада МАГАТЭ, где говорилось бы, что по таким-то признакам видна подготовка Украины к созданию ядерного оружия», — отметил специалист.

Более того, в МАГАТЭ не могут не обратить внимания на транспортировку большого количества отработанного топлива с содержанием плутония, которое нужно для создания плутониевой бомбы. Именно об этом виде ядерного оружия у Украины в последнее время говорит мировое сообщество, пояснил физик.

Он подчеркнул, что такое оружие без испытаний создать невозможно, а МАГАТЭ следит за подвижками в этой сфере на Украине.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявлял, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Североатлантический альянс будет заинтересован в ядерной программе Украины.

Ранее бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева создать ядерное оружие.