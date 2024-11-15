Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Физик-ядерщик заявил, что Украина не сможет скрыть создание ядерной бомбы

Ядерщик Ожаровский: Украина не сможет скрыть создание ядерной бомбы

close
Shutterstock

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не докладывало о каких-либо изменениях в ядерной сфере Украины, такой процесс не может остаться незамеченным для международного сообщества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

«Подчеркиваю, нет никакого доклада МАГАТЭ, где говорилось бы, что по таким-то признакам видна подготовка Украины к созданию ядерного оружия», — отметил специалист.

Более того, в МАГАТЭ не могут не обратить внимания на транспортировку большого количества отработанного топлива с содержанием плутония, которое нужно для создания плутониевой бомбы. Именно об этом виде ядерного оружия у Украины в последнее время говорит мировое сообщество, пояснил физик.

Он подчеркнул, что такое оружие без испытаний создать невозможно, а МАГАТЭ следит за подвижками в этой сфере на Украине.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявлял, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Североатлантический альянс будет заинтересован в ядерной программе Украины.

Ранее бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева создать ядерное оружие.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами