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Во Франции заявили, что НАТО захочет реализовать ядерную программу Украины

Филиппо: НАТО после победы Трампа заинтересуется ядерным проектом Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

После победы Дональда Трампа на выборах в США Североатлантический альянс будет заинтересован в ядерной программе Украины. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высказал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад (о ядреном оружии. — Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Французский политик в очередной раз призвал страны Западе остановить предоставление помощи Киеву, прекратить выделять денежные средства на конфликт и выбрать мир.

До этого газета The Times со ссылкой на документ, подготовленный для минобороны Украины заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО Алексеем Ежаком, писала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если Трамп решит прекратить поддержку Киева.

Как указывает ученый, Украина может создать боеголовку, аналогично бомбе «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки в 1945 году. Ученый указывает, что создание «простой атомной бомбы» не было бы сложной задачей 80 лет спустя.

Ранее бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева создать ядерное оружие.

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