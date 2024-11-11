Бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева создать ядерное оружие

Киев не способен создать ядерное оружие, поскольку у него нет необходимых для этого технологий. Об этом сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

«Создать ядерное оружие — это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет», — подчеркнул он.

Прозоров обратил внимание на тот факт, что Украина не может с помощью ядерных электростанций «сделать себе обогащенный уран или оружейный плутоний».

«Да и этого будет мало для создания атомной бомбы. Это очень высокие технологии», — отметил экс-подполковник СБУ.

По мнению Прозорова, киевская элита это понимает и «готовит себе запасные аэродромы на Западе или на теплых островах в Карибском бассейне».

В октябре немецкий таблоид Bild писал, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, а на создание первой бомбы уйдет всего несколько недель. В Киеве эту информацию категорически отвергли. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что его недавние слова о ядерном оружии были лишь «сигналом» для западных партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко раскрыл последствия для Украины в случае сброса Киевом «грязной бомбы» на Москву.