В Грузии инициировали процедуру импичмента президента Зурабишвили

Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей 81 депутата на представлении в Конституционный суд (КС) о вынесении импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили за несогласованные с кабмином визиты за рубеж. Об этом сообщает газета «Взгляд». Документ направлен в КС.

Уточняется, что процедуру рассмотрит избранный 26 октября парламент Грузии. Для вынесения импичмента необходимо 100 голосов из 150.

Зурабишвили была избрана прямым голосованием при поддержке правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в 2018 году, ее мандат завершается в декабре.

Накануне Зурабишвили заявила, что гражданам Грузии следует отдать свой голос на предстоящих парламентских выборах за одну из четырех проевропейских оппозиционных коалиций. Речь идет об объединениях «Лело — Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Гахария — За Грузию».

Выборы в Грузии намечены на 26 октября. В «Грузинской мечте» называют голосование крайне важным для страны. С точки зрения властей, граждане будут делать выбор между превращением республики в полигон и миром. При этом Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По версии президента, выборы будут референдумом за ЕС или Россию.

Ранее спикер грузинского парламента рассказал о возможности конституционного переворота.