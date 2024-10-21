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В Грузии инициировали процедуру импичмента президента Зурабишвили

Парламент Грузии инициировал процедуру импичмента главы республики Зурабишвили

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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей 81 депутата на представлении в Конституционный суд (КС) о вынесении импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили за несогласованные с кабмином визиты за рубеж. Об этом сообщает газета «Взгляд». Документ направлен в КС.

Уточняется, что процедуру рассмотрит избранный 26 октября парламент Грузии. Для вынесения импичмента необходимо 100 голосов из 150.

Зурабишвили была избрана прямым голосованием при поддержке правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в 2018 году, ее мандат завершается в декабре.

Накануне Зурабишвили заявила, что гражданам Грузии следует отдать свой голос на предстоящих парламентских выборах за одну из четырех проевропейских оппозиционных коалиций. Речь идет об объединениях «Лело — Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Гахария — За Грузию».

Выборы в Грузии намечены на 26 октября. В «Грузинской мечте» называют голосование крайне важным для страны. С точки зрения властей, граждане будут делать выбор между превращением республики в полигон и миром. При этом Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По версии президента, выборы будут референдумом за ЕС или Россию.

Ранее спикер грузинского парламента рассказал о возможности конституционного переворота.

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