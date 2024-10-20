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Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом

Президент ОАЭ на Aurus в сопровождении мотоколонны проехал по улицам Москвы

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, по улицам столицы глава государства передвигается в кортеже на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны.

20 октября президент России Владимир Путин заявил о планах пригласить президента ОАЭ перед официальными переговорами на официальный ужин к себе домой на встрече с представителями СМИ стран-участниц БРИКС.

Российский лидер рассказал, что вместе с коллегой из Эмиратов они поужинают, проведут вечер, поговорят по всем текущим вопросам.

18 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах президентов РФ и ОАЭ будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Лидер ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее президент ОАЭ рассказал о роли Путина в укреплении двусторонних отношений.

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