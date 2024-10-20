В Молдавии назвали «искусственными» очереди на избирательные участки в Москве

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что очереди к избирательным участкам в Москве были созданы искусственно. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В МИД уточнили, что «скопления людей» могли возникнуть из-за «незаконной» доставки избирателей на участки. Дипломаты заявили, что якобы предупреждали власти РФ о том, что «некоторые структуры» будут подвозить молдавских граждан к посольству в российской столице.

«Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», — говорится в сообщении МИД Молдавии.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее сообщалось, что в Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более ста сообщений о нарушениях.