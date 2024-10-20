Трамп заявил об угрозе Харрис для США

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис угрожает демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от партии, считает ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Харрис не должна быть кандидатом от демократов, ее следовало выбирать честно, а не передавать подобную возможность вице-президенту.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Трамп назвал ее худшим вице-президентом в истории, заявив, что в мире потешаются над Харрис, как раньше смеялись над действующим американским лидером Джо Байденом.

Накануне сообщалось, что Трамп в колеблющихся штатах обходит своего оппонента Камалу Харрис на голосовании.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Харрис ответила, нравится ли она избирателям-мужчинам.