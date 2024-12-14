«Это же бандитизм»: комментатор Орлов о «Крыльях Советов»

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал бандитизмом все происходящее вокруг самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Хороших игроков все меньше и меньше, а сейчас под конец года еще и скандал с высказываниями губернатора о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн. Ну это же бандитизм! И все это не на пользу команде. Хотя Осинькин — тренер хороший, настоящий, у него игроки вырастают», — сказал Орлов.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

После первой части сезона «Крылья Советов» занимают десятое место в таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 18 матчах.

Ранее появилась информация, что «Крыльях Советов» произойдут серьезные перестановки.