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В авиакомпании «Азимут» прошли внеплановые проверки после ЧП в Анталье

Ространснадзор и Росавиация проверили самолеты «Азимута» после ЧП в Анталье

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Внеплановые проверки прошли в авиакомпании «Азимут» и четырех аэропортах из-за возгорания фюзеляжа после посадки самолета, который летел из Сочи в Анталью. Об этом РИА Новости сообщили в авиаотрасли.

«Специалисты Ространснадзора и Росавиации проверили летную годность самолетов, сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что внеплановые проверочные мероприятия состоялись в головном офисе компании в Ростове-на-Дону и в четырех аэропортах: в Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Сочи и московском «Внуково».

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажиры «Азимут» семь часов ждали вылета из-за технической неполадки «Суперджета».

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