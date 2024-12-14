В Курской области в плен к российским военнослужащим попал душевнобольной мужчина, которого насильно мобилизовали в украинскую армию и определили в штурмовики. Об этом сообщил Telegram-канал военкоров «Русская весна».

По данным канала, пленный боец Дмитрий Игнатенко страдает психическим расстройством с самого детства. В возрасте 49 лет он был мобилизован в июле текущего года.

«Он очень плохо говорит, долго думает, и прежде чем что-то сказать, он прокручивает это в голове, шепотом про себя проговаривает, потом повторяет. От этого кажется, что он разговаривает сам с собой», — заявил боец ВСУ Виталий Мухин.

После успешного прохождения медкомиссии Игнатенко распределили в штурмовой отряд и отправили в приграничье Курской области, где его взяли в плен российские военнослужащие. Один из бойцов нашел Игнатенко в момент, когда он перебирал землю и качался из стороны в сторону. При встрече глазами российский солдат понял, что мужчина болен.

До этого газета Washington Post писала, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее в офисе Зеленского назвали «неприемлемой позицией» требование снизить возраст мобилизации.