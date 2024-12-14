Ида Галич объяснила, почему зумеры слушают Глюкозу

Блогерша и телеведущая Ида Галич объяснила, почему зумеры слушают песни певицы Глюкозы и других исполнителей из девяностых и нулевых. Ее цитирует «Пятый канал».

«Для молодежи сейчас та же самая Глюкоза из двухтысячных — это как для нас были It's My Life по временному промежутку», — говорит Галич.

Молодежь, по ее словам, любит старую музыку по научным причинам — мозгу человека нужно, чтобы что-то было старым, поэтому он выбирает привычное.

«Я иногда слушаю и думаю: господи, это будет слышать мой сын. Надо с этим что-то придумать», — говорит блогер, переживая о качестве современной музыки и надеясь, что мода на непристойные песни вскоре пройдет.

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