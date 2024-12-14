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Пенсионерка из Петербурга поверила аферистам и отдала их курьерам 34,9 млн рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 35 млн рублей

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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Петербурженка поверила мошенникам и отдала им более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты убедили 70-летнюю женщину в том, что кто-то пытался получить доступ к ее средствам. Чтобы деньги не попали в руки неизвестных, пенсионерка должна была передать их курьерам, которые ожидали ее на разных адресах.

Таким образом от пострадавшей аферисты получили 34,9 миллиона рублей. О том, брала петербурженка деньги в кредит или отдавала свои накопления, не сообщается.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«Полицией приняты меры к задержанию лиц, причастных к этому преступлению», – поделились в ведомстве.

Как сообщает «Мойка 78», с мошенниками пенсионерка общалась два месяца. К местам, где ее ожидали курьеры, женщину возили на такси. Пострадавшая всегда приезжала к доставщикам, но в последний раз сделала перевод на счет.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники перехватывают PIN-коды банковских карт.

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