В Таиланде на фестивале взорвалась бомба, погибли четыре человека

На танцевальной площадке фестиваля Красного Креста в таиландском городе Ум-Пханг взорвалась самодельная бомба, из-за чего погибли четыре человека и около 50 получили ранения. Об этом пишет газета Thairath.

По данным Kom Chad Luek, два человека погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Пострадавших госпитализировали, но больницы Пханга переполнены.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых — ими оказались подростка-карены 16 и 17 лет. «Карены» — это народы, известны как «племя длинношеих женщин».

По предварительным данным, они могли устроить взрыв. Один из задержанных признал вину. Sanook со ссылкой на программу Sunday Story написал, что он собирался отомстить другому подростку, с которым у него был конфликт на параде в честь праздника Лой Кратонг в ноябре.

До этого в Волховском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка попала в больницу с травмами после взрыва печи.

Ранее в Дамаске раздались взрывы.