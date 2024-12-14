Стало известно о пропаже в зоне СВО фигуранта дела об аферах с секретными бункерами

Предполагаемый сообщник осужденных по делу о хищениях при строительстве бункеров для министерства обороны Российской Федерации — предприниматель Александр Андреев — пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

13 декабря двух фигурантов дела — бывшего заместителя генерального директора компании «Атлас» Дмитрия Пипко и экс-гендиректора «М-Строй» Андрея Епифанцева — приговорили к семи и трем годам заключения соответственно. Им вменили хищение при возведении секретных бункеров для оборонного ведомства на 1,8 млрд рублей.

Епифанцев полностью признал вину в содеянном. Пипко частично признал вину, подтвердив факт нецелевого расходования средств. При этом топ-менеджер отметил, что деньги оставались в структуре Минобороны и были использованы для сооружения и обустройства других важных, не секретных объектов.

По данным «Коммерсанта», изначально дело поступило в суд в отношении трех человек, включая Александра Андреева. Однако позднее Андреев заключил контракт с министерством обороны и отбыл в зону СВО, где и пропал без вести.

Ранее фигурант дела о некачественных бронежилетах просил выпустить его из СИЗО за участие в СВО.