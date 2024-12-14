Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по территории Белгородской области, в том числе по Шебекино. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино беспилотник нанес удар по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление», — написал он.

Кроме того, атаке подверглось село Байцуры Борисовского района. ВСУ задействовали три дрона-камикадзе. В результате атаки на населенный пункт, загорелась кровля социального объекта. Пожар удалось потушить.

13 декабря ВСУ также атаковали город Шебекино. По словам главы региона, в результате ударов оказались повреждены окна, фасады и заборы трех жилых домов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков сообщил, что четверо жителей Шебекино пострадали во время атаки ВСУ.