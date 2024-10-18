Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации

Украина напоминает находящегося в реанимации пациента, у которого отказали почки. Об этом со ссылкой на слова своей дочери заявил бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает РИА Новости.

На мероприятии аналитического центра Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией) Залужный рассказал, что такого мнения придерживается его дочь, медик по образованию.

«По ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — пояснил Залужный.

17 октября Залужный предположил, что украинские власти в будущем могут начать мобилизацию женщин — чтобы «спасти Европу от войны».

Кроме того, Залужный заявил, что в провалах Украины виновен Запад, не обеспечивший ВСУ необходимым количеством оружия.

По мнению бывшего главнокомандующего украинской армией, Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», выбраться из которой практически невозможно.

Ранее Залужный выступил против мобилизации украинской молодежи.