Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации

Дочь Залужного: Украина напоминает пациента с отказавшими почками в реанимации

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина напоминает находящегося в реанимации пациента, у которого отказали почки. Об этом со ссылкой на слова своей дочери заявил бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает РИА Новости.

На мероприятии аналитического центра Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией) Залужный рассказал, что такого мнения придерживается его дочь, медик по образованию.

«По ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — пояснил Залужный.

17 октября Залужный предположил, что украинские власти в будущем могут начать мобилизацию женщин — чтобы «спасти Европу от войны».

Кроме того, Залужный заявил, что в провалах Украины виновен Запад, не обеспечивший ВСУ необходимым количеством оружия.

По мнению бывшего главнокомандующего украинской армией, Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», выбраться из которой практически невозможно.

Ранее Залужный выступил против мобилизации украинской молодежи.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами