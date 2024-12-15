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Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Веселый Гай и Пушкино, расположенные в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, село Веселый Гай было взято под контроль подразделениями «Южной» группировки войск. В ходе выполнения боевой задачи российские военнослужащие нанесли поражение двум механизированным и двум аэромобильным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово.

Как отметили в министерстве, село Пушкино было взято под контроль подразделениями группировки войск «Центр». Российские войска ударили по живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Украинские войска располагались в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко, подчеркнули в ведомстве.

Несколькими часами ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 15 украинских беспилотников. По данным ведомства, 13 дронов сбили над акваторией Черного моря, и по одному — над Курской и Белгородской областями.

Ранее в Белгородской области три населенных пункта подверглись атаке ВСУ.

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