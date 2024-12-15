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Под Петербургом загорелся частный дом рядом с объектом культурного наследия

Полыхающий частный дом в Сестрорецке попал на видео

В Сестрорецке Курортного района Петербурга случился крупный пожар в частном доме. Видео с места происшествия опубликовал канал 78.ru.

По данным МЧС, пожар случился на улице Максима Горького. В двухэтажном жилом доме размером 15х25 метров происходило горение по всей площади. Огонь тушили четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

В 11:13 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Как отметил телеканал РЕН ТВ, рядом находится объект культурного наследия — дача присяжного поверенного С.В. Страхова.

Накануне в подмосковном городе Фрязино случился пожар в одном из домов. По словам очевидцев, загорелся новый дом на улице Советской. Огонь виден на крыше здания, а от него в небо поднимается черный столб дыма.

Ранее в Москве сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры пять человек.

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