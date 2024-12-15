В Госдуме посоветовали Украине не провоцировать Кадырова

Командующий состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет уничтожен после атак беспилотниками Грозного. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что своими действиями Украина спровоцирует Рамзана Кадырова, и он ответит на провокации с разрешения Владимира Путина.

«Они возьмут и спровоцируют Рамзана Кадырова, он же кавказец, человек жесткий, но рассудительный и четкий. Он возьмет и ответит. Естественно, с разрешения верховного главнокомандующего. <...> А если Кадыров разберется все-таки, кто лично отдавал приказ, и кто приводил все в выполнение. Знаете, завидовать им не нужно, я считаю, что их уже нет, зная характер», — сказал Колесник.

15 декабря звуки взрывов раздались в городе Грозный, расположенном в Чеченской Республике. Однако на данный момент никакой официальной информации о ситуации в городе не поступало.

В ночь на 12 декабря жители Грозного также заявили, что в городе раздались звуки взрывов. Их зафиксировали около 00:55 (совпадает с мск). Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что административный центр региона подвергся атаке дрона. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один БПЛА над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова в Грозном. В результате четыре бойца, находившиеся в карауле, получили легкие ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров прибыл на прямую линию на трофейном БМП Bradley с пленными украинцами.