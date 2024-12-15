В Северной Осетии возобновили движение на Военно-Грузинской дороге

Движение всех видов транспорта возобновили на участке Военно-Грузинской дороги в Республике Северная Осетия — Алания спустя почти двое суток после введения ограничений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что специалисты расчистили дорожное полотно от снега. Благодаря этому появилась возможность обеспечить безопасный проезд машин по трассе, уточняется в заявлении.

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс», — говорится в публикации.

Из текста следует, что ограничения сняли в обоих направлениях в 9:10 мск. При этом они действовали с 13 декабря, тогда движение машин по Военно-Грузинской дороге приостановили в 16:20 мск.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ с Арменией и Грузией. Трасса начинается во Владикавказе и заканчивается в Тбилиси.

13 декабря глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия, из-за которых и пришлось закрыть Военно-Грузинскую дорогу.

Ранее россиянам рассказали о правилах езды на машине в непогоду в зимние месяцы.