В России назвали шантажом слова Зеленского о последствиях выборов в США

Американист Малек Дудаков в интервью RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о трех вариантах развития событий в зоне боевых действий после президентских выборов в США. По мнению политолога, Киев попросту пытается выбить себе новые транши в преддверии американской избирательной кампании, шантажируя Вашингтон.

«Тем, что если вы не дадите мне все, что только можно, то я проиграю, и, соответственно, для вас тоже настанут плохие времена. Другое дело, что я сильно сомневаюсь, что такой шантаж сработает. Но, действительно, он будет пытаться сократить пространство для маневра для следующего президента США таким образом, чтобы сейчас получить какие-то гарантии и новые вооружения», — считает Дудаков.

Он добавил, что, в случае победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа, для Киева все может закончиться плачевно, поскольку бывший американский лидер уже напрямую обвиняет Зеленского в том, что именно он позволил украинскому конфликту начаться.

18 октября Зеленский заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США. Один из них — дальнейшая поддержка. В других двух вариантах, по его словам, дальнейшее развитие военных действий будет напрямую зависеть от того, кто станет новым президентом США.

При этом подробности о том, как события будут развиваться при этих вариантах, Зеленский раскрывать не стал.

Ранее в Госдуме объяснили, сможет ли Запад утвердить «план победы» Зеленского.