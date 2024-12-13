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Названы причины боли в ногах при катании на коньках

Эксперт «Спортмастер PRO» призвал обращаться к специалисту при подборе коньков

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Depositphotos

Для того чтобы избежать болей при катании на коньках, необходимо правильно подбирать коньки и для этого обращаться к специалисту. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин.

«На самом деле, боль в ногах при катании на коньках — это довольно распространенная проблема. Чаще всего ноги болят из-за неправильного подбора коньков. Многие люди выбирают размер с большим запасом — это приводит к отеку или боли в центральной арке стопы.

Кроме того, боль может возникнуть из-за неверно подобранной стельки или слишком толстого носка, неправильной техники, слишком тугой или слишком свободной шнуровки. Коньки для фигурного катания имеют особую геометрию, которая рассчитана на определенный наклон ноги. Если ботинки не подходят по размеру или форме стопы, они могут вызывать дискомфорт. Поэтому при покупке лучше консультироваться со специалистом.

Другая частая причина боли в ногах — неправильная стойка. Если ноги стоят неровно или слишком широко, это ведет к перенапряжению мышц. В этом случае необходимо отрегулировать положение лезвия», — сказал Чадкин.

Ранее были названы способы минимизировать риск травм при обучении катанию на коньках.

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