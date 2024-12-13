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Суд признал законным лишение водительских прав режиссера Андреасяна

Суд признал законным лишение водительских прав за пьяную езду Сарика Андреасяна

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Суд Москвы признал законным лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде режиссера Сарика Андреасяна. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд отклонил апелляцию на решение первой инстанции о лишении Андреасяна права на управление транспортным средством», — сказали в суде.

24 сентября стало известно, что режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав за пьяную езду. Его остановили на Цветном бульваре в Москве в мае, однако суд состоялся только осенью. Кинематографиста оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

По данным издания mk.ru, автоинспектор обнаружил у Андреасяна признаки алкогольного опьянения — красное лицо и специфичный запах. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л.

Адвокат утверждал, что режиссер случайно выпил алкоголь. По версии защиты, он «перепутал алкоголь с минералкой» — причем он выпил напиток уже после того, как его остановили инспекторы ДПС.

Ранее сына продюсера Виктора Цоя задержали за пьяную езду.

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