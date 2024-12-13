Дзюба назвал цели на 2025 год

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о целях, которые ставит перед собой в наступающем году. Его слова приводит Sport24.

«Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм», — заявил он.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В матче 18-го тура чемпионата России «Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

Первую часть чемпионата в статусе лидера завершил «Краснодар. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. «Акрон» занимает девятую строчку, набрав 22 балла.

Ранее Дзюба повторил достижение Александра Кержакова в чемпионате России.