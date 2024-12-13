Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев сравнил Украину с квази-государством на территории КНР

Медведев сравнил режим на Украине с государством Маньчжоу-Го

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая» провел параллели между «киевским режимом» и марионеточным государством Маньчжоу-Го, которое находилось под контролем Японии в Китае и было разрушено силами Красной Армии во время Второй мировой войны. Статья опубликована в журнале «Международная жизнь».

«Украина стала аналогом марионеточного субъекта Маньчжоу-Го, образованного японской военной администрацией в 1930-х гг.», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что японские интервенты стремились искоренить ханьский язык в этом марионеточном государстве, одновременно навязывая маньчжурский язык, который на тот момент использовался крайне редко.

По его словам, эти лингвистические манипуляции имели четкую политическую цель: разрушить единую основу общекитайских ценностных ориентиров и подвергнуть население тотальной манкуртизации. Завершение этой бесчеловечной практики произошло в 1945 году, когда Красная Армия и китайские патриоты Коммунистической партии Китая положили ей конец.

В этой же статье Медведев заявил, что Запад продолжает активно стремиться к уничтожению русского языка и искажению общей исторической памяти на Украине.

Ранее стало известно, что треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами