Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая» провел параллели между «киевским режимом» и марионеточным государством Маньчжоу-Го, которое находилось под контролем Японии в Китае и было разрушено силами Красной Армии во время Второй мировой войны. Статья опубликована в журнале «Международная жизнь».

«Украина стала аналогом марионеточного субъекта Маньчжоу-Го, образованного японской военной администрацией в 1930-х гг.», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что японские интервенты стремились искоренить ханьский язык в этом марионеточном государстве, одновременно навязывая маньчжурский язык, который на тот момент использовался крайне редко.

По его словам, эти лингвистические манипуляции имели четкую политическую цель: разрушить единую основу общекитайских ценностных ориентиров и подвергнуть население тотальной манкуртизации. Завершение этой бесчеловечной практики произошло в 1945 году, когда Красная Армия и китайские патриоты Коммунистической партии Китая положили ей конец.

В этой же статье Медведев заявил, что Запад продолжает активно стремиться к уничтожению русского языка и искажению общей исторической памяти на Украине.

Ранее стало известно, что треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках.