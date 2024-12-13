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Фигуристка Медведева: оскорбилась, когда мне предложили встать в пару

Фигуристка Медведева: оскорбилась, когда Володин предложил мне встать в пару

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева на YouTube-канале «ДоброFON» рассказала, что оскорбилась, когда фигурист Никита Володин, выступающий сейчас за Германию с Минервой Фабьен Хазе, предложил ей встать в пару.

«Это было... По-моему, ковид начался, где-то там. Могу ошибаться. У тебя карьера на спад идет, что-то ты уже ничего не выигрываешь. Вот именно тот контекст был для меня. Я тогда оскорбилась», — сказала Медведева, отметив, что сейчас понимает, что у Володина в тот момент было отчаяние.

Также Медведева сказала, что сейчас пожала бы Володину руку.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева отказалась отвечать на вопрос о приглашении Алины Загитовой на свое шоу.

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