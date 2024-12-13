В Минздраве оценили ситуацию с производством физраствора

В настоящее время в России не наблюдается проблем с производством физраствора. Об этом РИА Новости заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка. Этот препарат входит в список жизненно важных, государство регулирует цены на них», — сказал глава ведомства.

Мурашко добавил, что производители зафиксировали удорожание упаковки физраствора, в связи с чем обратились за перерегистрацией отпускных цен. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже изучила ситуацию и вынесла заключение. Глава Минздрава отметил, что в настоящее время ведомство перерегистрировало цены на физраствор 11 производителей.

Говоря о наличии физраствора в больницах, министр подчеркнул, что препарата в медучреждениях достаточно. По его словам, Росздравнадзор следит за ситуацией.

Накануне издание «Фонтанка» сообщило, что физраствора стало не хватать и в Санкт-Петербурге. Из-за этого медучреждения не могут сделать людям капельницы — пациентам приходится ждать очереди на процедуру несколько месяцев, либо искать физраствор самим. При этом в аптеках найти лекарство практически невозможно.

Ранее в российских регионах опровергли сообщения о дефиците вакцины от бешенства.