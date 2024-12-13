В Госдуме заявили, что Россия в футболе первая с конца

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что футбол не является главным национальным видом спорта в России, передает «РБ Спорт».

«Футбол — популярный, но точно не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Просто это не наша игра. Хоккей — наша. И так было всегда», — сказала Роднина.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее четыре российских клуба попали в топ-200 рейтинга УЕФА.