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Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС

Путину продемонстрировали возможности ИИ в протезировании и распознавании лиц

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке форума БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Главе российского государства на выставке показали образец новейшего протеза «Манифесто кисть» компании «Моторика», а также продемонстрировали системы компьютерного зрения, биометрической идентификации и распознавания лиц компании NtechLab. Все эти разработки были созданы при использовании технологий искусственного интеллекта.

Экспозиция находится на площадке форума БРИКС. Она посвящена сотрудничеству РФПИ с государствами объединения и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта.

17 октября Владимир Путин заявил, что в настоящее время план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%.

Также в ходе выступления Путин заявил, что совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и составляет более $60 трлн. По словам российского лидера, этот показатель продолжает расти.

Ранее Путин заявил, что деятельность БРИКС не направлена против кого-либо.

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