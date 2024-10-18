Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше предложили ЕС способ борьбы с мигрантами

Премьер Польши Туск: депортация нелегалов за пределы ЕС не решит проблему

close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Выдворение мигрантов, находящихся на территории Евросоюза нелегально, не поможет справиться с ситуацией в целом, считает премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС. Выступая по итогам первого дня саммита ЕС, одной из ключевых тем которого стала миграция, он отметил, что не видит смысла в депортации нелегалов за пределы объединения для урегулирования кризиса.

«Это не может быть решением проблемы. Без эффективной и жесткой защиты внешней границы [ЕС] мы не справимся с ситуацией. Конечно же, релокация [нелегальных мигрантов в третьи страны] не может быть способом [решения миграционной проблемы]», — пояснил Туск.

Информация о том, что Евросоюз рассматривает возможность создания лагерей для нелегалов за пределами объединения появилась в европейских СМИ в середине осени. В частности, они могли бы появиться в Албании и Сербии. В Варшаве идею изначально встретили в штыки, как и новый миграционный пакт Евросоюза весной. В этом Польшу поддержала Венгрия.

В частности, польский министр финансов Анджей Доманьски заявлял, что утвержденные документы не учитывают ситуацию на белорусской границе. Подразумевается, что пакт должен распределить миграционную нагрузку среди стран Евросоюза. 14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, включающий ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. Ожидается, что это упростит их последующую высылку за пределы ЕС.

Ранее в ЕС испугались притока мигрантов с Ближнего Востока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами