В Польше предложили ЕС способ борьбы с мигрантами

Выдворение мигрантов, находящихся на территории Евросоюза нелегально, не поможет справиться с ситуацией в целом, считает премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС. Выступая по итогам первого дня саммита ЕС, одной из ключевых тем которого стала миграция, он отметил, что не видит смысла в депортации нелегалов за пределы объединения для урегулирования кризиса.

«Это не может быть решением проблемы. Без эффективной и жесткой защиты внешней границы [ЕС] мы не справимся с ситуацией. Конечно же, релокация [нелегальных мигрантов в третьи страны] не может быть способом [решения миграционной проблемы]», — пояснил Туск.

Информация о том, что Евросоюз рассматривает возможность создания лагерей для нелегалов за пределами объединения появилась в европейских СМИ в середине осени. В частности, они могли бы появиться в Албании и Сербии. В Варшаве идею изначально встретили в штыки, как и новый миграционный пакт Евросоюза весной. В этом Польшу поддержала Венгрия.

В частности, польский министр финансов Анджей Доманьски заявлял, что утвержденные документы не учитывают ситуацию на белорусской границе. Подразумевается, что пакт должен распределить миграционную нагрузку среди стран Евросоюза. 14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, включающий ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. Ожидается, что это упростит их последующую высылку за пределы ЕС.

Ранее в ЕС испугались притока мигрантов с Ближнего Востока.